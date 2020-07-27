انفجار خط أنابيب غاز بين بلغاريا واليونان دون وقوع إصابات
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أ ش أ
02:59 م | الإثنين 27 يوليو 2020
أعلن مسؤولون في بلغاريا أن انفجارا استهدف خط أنابيب نقل الغاز إلى جمهورية اليونان وقع صباح اليوم؛ ما تسبب في اختراق سلامة الخط وتوقف عمله.
وأفادت وكالة أنباء "صوفيا" البلغارية عبر موقعها الإلكتروني، نقلا عن مسئولين حكوميين، أن الانفجار تسبب في أضرار على طول 200 متر من خط الأنابيب وبالتحديد في منطقة "كولاتا" الحدودية مع اليونان، فيما تم عزل القسم المتضرر واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإجراء إصلاحات طارئة واستئناف نقل الغاز الطبيعي إلى اليونان في أقرب وقت.
كما أكد المسئولون أنه لم يتأذ أحد من جراء الحادث، بينما سيتم إخطار مستخدمي شبكة نقل الغاز في الوقت المناسب لاستعادة إمدادات الغاز.