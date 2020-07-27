الزراعة تحصن أكثر من 1.9 مليون رأس ماشية ضد حمى الوداي المتصدع

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشأن استمرار الحملات القومية للتحصين ضد حمى الوداع المتصدع بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

أوضح التقرير أنّه جرى تحصين مليون و916 ألفا و302 رأس ماشية، بينها مليون و109 آلاف و678 رأس أبقار، 613 ألف و140 رأس جاموس، 144 ألفا و499 رأس أغنام، 42 ألفا و357 رأس ماعز، 6 آلاف و628 رأس جمال" حتى 22 يوليو الحالي.

وناشد وزير الزراعة، المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدا أنّ الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بالأدوات واللقاحات لنجاح الحملة.

ولفت إلى أنّ الحملة تتم من قرية لقرية، من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلا عن توفير المعدات والأدوات التي تحتاجها اللجان البيطرية ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبيب البيطرية وفقا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.