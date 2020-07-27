السجن 5 و7 سنوات لشابين قتلا نجل المذيعة "مروة ميمي"

قضت منذ قليل محكمة أحداث القاهرة المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بمعاقبة متهمين (حدثين) بالسجن 5 سنوات لأحدهما و7 سنوات للآخر، وغرامة مالية 10 آلاف جنيه لكل منهما، لإدانتهما بقتل اللاعب كريم هشام، لاعب كرة القدم بفريق بتروجيت، ونجل المذيعة مروة ميمي، مذيعة قناة النهار.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم الأول امسك بمسدس والده، وفور مشاهدة أصدقائه له طالبوه بخفضه وإبعاده عنهم، إلا أنه قال لهم إنه لا داعى للخوف، موضحًا أن السلاح مؤمن، مضيفين أنه في أعقاب ذلك فوجئوا بخروج طلقة من المسدس، إصابات المجنى عليه في رأسه فخر قتيلًا.

وأكدت تحريات الأجهزة أن المجنى عليه، توفى على يد أحد أصدقائه بطلق نارى داخل شقة في الزمالك، كما تبين أن السلاح المضبوط والذى تحفظ عليه رجال المباحث مرخص ويخص والد المتهم.