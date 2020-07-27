قذيفة تسقط على منزل في بلدة الهبارية اللبنانية

سقطت قذيفة مدفعية على منزل في بلدة الهبارية جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على القرى اللبنانية في منطقة العرقوب، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن في وقت سابق، اليوم، اندلاع اشتباكات بين جنوده ومسلحين من الطرف اللبناني، في منطقة "جبل روس" في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة.

وجاء في التقارير الأولية، أن مسلحين استهدفوا تجمعا لجيش الاحتلال داخل أحد المعسكرات في منطقة "جبل روس" بصاروخ مضاد للدبابات، ورد الجيش بإطلاق النيران واندلعت اشتباكات في المكان.

وكان بيان أولي للمتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد تحدث عن حدث أمني في المنطقة القريبة من الحدود اللبنانية.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليمات الى سكان منطقة المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان طلب منهم عبرها البقاء في المنازل، وعدم مزاولة أنشطة في المنطقة المفتوحة بما فيها الأعمال الزراعية والسياحية، فضلا عن عدم استخدام المركبات.

من جانبها، أشارت قناة "الجديد" اللبنانية، إلى استهداف آلية إسرائيلية ترافقها قوة في منطقة رويسات العلم في مزارع شبعا بصاروخ "كورنيت".

وشن الاحتلال الإسرائيلي قصفا مدفعيا القصف طال مرتفعات تلال كفرشوبا والأطراف الغربية للبلدة ومزرعة شانوح جنوبي البلدة.

وفي تطور لافت، قطع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا كان يترأسه لكتلة الليكود، وخرج لعقد مشاورات أمنية.

وقال نتنياهو في تعليقه على الأحداث عند الحدود الشمالية، "إننا نواجه حدثا أمنيا خطيرا. ومستعدون للدفاع عن أرضنا"، على حد زعمه.

من جانبه، أكد وزير الخارجية اللبناني "ناصيف حتي"، في حديث لقناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، "التزام لبنان بقرار مجلس الأمن 1701 بكامل مندرجاته، وهو متمسك بعديد قوات اليونيفيل في جنوب لبنان كما هي وكذلك بمهامها من دون أي تعديل، ونعول على المجتمع الدولي والدور العربي لحفظ أمن لبنان".

وقال "حتي": "سندافع عن أرضنا ضد أي عدوان، وتاريخ إسرائيل في المنطقة تاريخ عدواني"، وفقا لما ذكرته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.