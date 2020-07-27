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ديانا كرزون تطرح "الدنيا بتضحك" الخميس

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محمود الرفاعى
06:28 م | الإثنين 27 يوليو 2020
ديانا كرزون

ديانا كرزون

أعلنت الفنانة الأردنية ديانا كرزون، طرح أغنيتها الجديدة "الدنيا بتضحك"، فى الخامسة مساء يوم الخميس المقبل 30 يوليو، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك.

الأغنية من كلمات عمر ساري، وألحان محمد بشار، وتوزيع موسيقى خالد مصطفى، وإخراج صهيب الشايب.

وشاركت ديانا كرزون مؤخرًا فى مناسبة الاحتفال بالذكرى الـ74 لعيد الاستقلال فى الأردن، حيث نشرت صورها على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، وهى ترتدي ملابس عسكرية وفى يدها العلم الأردني، للتعبير عن سعادتها بذكرى عيد الاستقلال وعلقت قائلة: "ونعشق ترابك سهلك والوادى بحرك والصحرا شمالك وجنوب".

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