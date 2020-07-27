مديرية أمن أسوان تعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث

اعتمد اللواء مصطفي عبد الفتاح مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام المحافظة.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمود الباجا للعمل رئيسًا لمباحث قسم أول أسوان، والمقدم محمد الرفاعي رئيسًا لمباحث قسم ثان، والنقيب محمود عبدالمعز للعمل رئيسًا لمباحث مركز أسوان، والمقدم عمرو علام رئيسًا لمباحث مركز كوم أمبو.

وتقرر تعيين الرائد محمد إمبابي رئيسًا لمباحث مركز إدفو، والرائد أحمد ثروت للعمل رئيسًا لمباحث مركز دراو، والرائد محسن أبو حزين رئيسًا لمباحث مركز نصر النوبة.