رئيس التحرير

محمود مسلم

مديرية أمن أسوان تعتمد حركة تنقلات رؤساء المباحث

كتب:

عبد الله مشالي
06:08 م | الإثنين 27 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

اعتمد اللواء مصطفي عبد الفتاح مدير أمن أسوان، حركة التنقلات الداخلية لرؤساء مباحث أقسام المحافظة.

وشملت الحركة تعيين الرائد محمود الباجا للعمل رئيسًا لمباحث قسم أول أسوان، والمقدم محمد الرفاعي رئيسًا لمباحث قسم ثان، والنقيب محمود عبدالمعز للعمل رئيسًا لمباحث مركز أسوان، والمقدم عمرو علام رئيسًا لمباحث مركز كوم أمبو.

وتقرر تعيين الرائد محمد إمبابي رئيسًا لمباحث مركز إدفو، والرائد أحمد ثروت للعمل رئيسًا لمباحث مركز دراو، والرائد محسن أبو حزين رئيسًا لمباحث مركز نصر النوبة.

اقرأ المزيد:

صور.. مدير أمن أسوان يتفقد عدد من لجان الثانوية العامة

تنفيذ 790 حكم متنوع بمديرية أمن أسوان

تنفيذ أحكام متنوعة بمديرية أمن أسوان

أمن أسوان ينجح في تنفيذ 780 حكما قضائيا

"أمن أسوان" يضبط مجموعة من المخالفين لقرار حظر التجوال