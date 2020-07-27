مقتل جندي أرمني في المواجهات مع أذربيجان

أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن مقتل جندي أرمني، اليوم الاثنين، جراء المواجهات التي جرت على الحدود بين أرمينيا وأذربيجان، ليرتفع بذلك عدد القتلى في المعارك الاخيرة في المنطقة إلى 19.

وأوضحت الوزارة، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخباربة، أن الجندي اشوت ميكايليان قتل "بنيران قناص معاد من موقع في شمال شرق أرمينيا".

بدورها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية، الجيش الأرمني بإطلاق النار على مواقعها خلال الـ 24 ساعة الماضية باستخدام رشاشات ثقيلة وقناصات.

وبدأت المعارك بين البلدين في 12 يوليو الجاري على الحدود الشمالية بين الجمهوريتين السوفيتيتين السابقتين، وهي أسوأ اشتباكات بينهما منذ عام 2016.

وأدت هذه المعارك الجديدة حتى الآن إلى مقتل 19 شخصًا على الأقل، هم 12 جنديًا ومدنيًا أذربيجانيًا، وستة جنود أرمن، وفق الحصيلة الرسمية.