القباج تكشف كواليس اجتماعها بالسيسي: الرئيس منحاز للعدالة الاجتماعية

قالت الدكتور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي منحاز تمامًا للعدالة الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، كما أن دعم هذه الفئات يتم من خلال شق مادي وآخر تمكيني، موضحة أن مبادرات "تكافل وكرامة" و"أطفال بلا مأوى" و"كبار بلا مأوى" تهدف لتوفير حلول مستدامة لهذه الفئات.

وأضافت "القباج"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن اجتماعها اليوم مع الرئيس عبدالفتاح السيسي تضمن الحديث عن برنامج تكافل وكرامة، مع بحث تفاصيل قاعدة البيانات الموحدة التي يتم تنفيذها حاليًا، كما أن الاجتماع تطرق لذوي الاحتياجات الخاصة والذين يحتلوا أهمية كبيرة على القائمة الاجتماعية والاقتصادية.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تخصيص 150 مليون جنيه إضافي لصناديق ذوي الاحتياجات الخاصة، ليصل رأس مالها لـ 300 مليون جنيه لتوفير خدمات وأنشطة مختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم بالمدارس، مؤكدة أن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 3.5 مليون أسرة بنحو 15 مليون مواطن، ونهدف لزيادتهم لـ 4 مليون أسرة بالتنسيق مع المجتمع المدني.

وأوضحت أن هناك مليون مستفيد بدعم نقدي من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنحو 5 مليار جنيه سنويًا، وهناك 340 مؤسسة تقدم خدمات لذوي الإعاقة، لأكثر من 380 ألف شخص، مشيرة إلى أن هناك 83 ألف أسرة استفادت من مبادرة "حياة كريمة" برفع كفاءة المنازل ومياه وصرف، و86 ألف شخص استفادوا من القوافل الطبية، ونستهدف الوصول لـ 400 ألف أسرة ضمن مبادرة "حياة كريمة".