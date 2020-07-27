نتنياهو وجانتس يحمِّلان لبنان وسوريا مسؤولية أي اعتداء ضد إسرائيل

حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال بيني جانتس، تنظيم "حزب الله" اللبناني من تهديد أمن إسرائيل، وأكدا أن لبنان وسوريا سيتحملان المسؤولية عن عمليات تنطلق من أراضيهما ضد إسرائيل، وذلك حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وفي تصريح لوسائل الإعلام قال نتنياهو إن حزب الله يلعب بالنار، واقترح على الأمين العام له حسن نصر الله عدم تكرار أخطاء الماضي وتكبيد لبنان ثمنا باهظا، في إشارة محتملة الى حرب لبنان الثانية.

ومن جانبه شدد جانتس على أن إسرائيل سترد بصورة قوية ومؤلمة على أي محاولة للمساس بها، موضحا أن قواتها الأمنية تواصل العمل في كل مكان قريب أو بعيد.