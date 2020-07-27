حبس الأب المتهم بتعذيب نجله المعاق حتى الموت 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت النيابة العامة حبس عامل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة قتل نجله المعاق عمدًا من خلال تعذيبه حتى الموت داخل منزله في مدينة نصر، وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل لبيان أسباب الوفاة وموافاة النيابة بنتيجة تقرير الصفة التشريحية.

وخلال التحقيقات حاول الأب المتهم تبرير جريمته، مدعيًا أنه لم يخطط لها وأنها حدثت خلال ضربه لنجله زاعمًا تأديبه.

كان مأمور قسم شرطة أول مدينة نصر، تلقى بلاغا من (م. ص) بوفاة نجله، 15 سنة، داخل شقته، وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة طفل معاق ذهنيًا، وبمناظرة الجثة تبين العثور على آثار ضرب وتعذيب على جثمان المجني عليه، وقررت النيابة العامة عرض الجثمان على الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، وصرحت النيابة بالدفن، كما طلبت من المباحث التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.

وتوصلت التحريات إلى أن والد الطفل وراء ارتكاب الواقعة، حيث كان دائم التعدي عليه بالضرب بسبب أفعاله غير المسؤول عنها بسبب مرضه.

وبمواجهه والد الطفل بما أسفرت عنه التحريات، اعترف بارتكاب الواقعة، وأضاف بأنه كان دائم التصرف بطريقة خاطئة، وأنه اعتاد ضربه لتأديبه.

وتابع المتهم، أنه يوم الواقعة كان يؤدب نجله وضربه بطريقة أدت إلى وفاته.