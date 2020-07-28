حفيد الفنانة علوية جميل: خايف على مستقبل عمارة الشربتلي

قال المهندس يسري تيناوي، حفيد الفنانة علوية جميل وأحد قاطني العقار رقم 17 شارع البرازيل بحي الزمالك والمشهور بعقار الشربتلي، إنه يقدر التحركات السريعة من وزارة النقل وسط حالة القلق من السكان بعد الصدع والشرخ الذي حدث في العقار نتيجة ماكينات حفر مترو الأنفاق، مؤكدًا في الوقت ذاته من خوفه على مستقبل العمارة.

وأضاف "تيناوي"، خلال تقرير عرضه الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه "على مسؤوليتي"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، أنه يعيش في العقار منذ أن كان عمره 3 أعوام، مؤكدًا أنه فوجئ بأصوات صباحا تقول إن العقار سينهار مما أحدث حالة من القلق والخوف ونزل من العقار بصحبة زوجته وتوجه إلى منزل خاص بأحد معارفه.