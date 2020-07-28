بعد عامين من "هرقص مصر".. ياسمين نيازي تعلن عن عودتها بعمل جديد

أعلنت المطربة ياسمين نيازي عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عن عودتها مرة أخرى بعد غياب دام عامين، بألبوم غنائي جديد تقوم بالتحضير له حاليا.

ونشرت "ياسمين"، صورة تجمعها بالمنتج محسن أحمد، منتج الميني ألبوم "هرقص مصر"، وعلقت قائلة "بسم الله توكلنا على الله تاني تعاون مع إيميديا وأستاذ محسن أحمد بعد نجاح ميني ألبوم (هرقص مصر) مفاجأة قريبا جدااااا ودعواتكم ويارب تعجبكم، راجعين، وبقوة"

يذكر أن آخر أعمال ياسمين نيازي كان فيديو كليب "هرقص مصر" من كلمات أسامة محرز وتوزيع أشرف البرنس وألحان شريف إسماعيل ومن إخراج نبيل مكاوي.