العدل جروب تحذر من استغلال اسمها عبر منصات التواصل الاجتماعي

حذرت شركة العدل جروب من خلال بيان صحفي نشرته الشركة عبر موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" من استغلال اسمها، في أي دعاية عن تجارب الأداء أو فرص عمل.

وقالت الشركة في بيانها إن شركة العدل جروب مالتي ميديا تخلي مسؤوليتها عن أي تجارب أداء أو فرص عمل غير معلن عنها عن طريق الصفحات الرسمية للشركة.

وأكدت الشركة على أن جميع تجارب الأداء وفرص العمل الخاصة بالأعمال الفنية القائمة بإنتاجها، تُعلن من خلال صفحاتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي، يتضمن الإعلان العنوان ورقم الهاتف الخاص بالمسؤول عن كل عمل.

وحذرت العدل جروب مالتي ميديا جميع منصات التواصل الاجتماعي من استخدام اسم الشركة في إعلانات تجارب الأداء وفرص العمل لتجنب التعرض للمساءلة القانونية.