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محمود مسلم

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 28-7-2020 في مصر

كتب:

امنية سعيد
10:05 ص | الثلاثاء 28 يوليو 2020
سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم

تستعرض "الوطن" متوسط سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري وفق تعاملات صباح اليوم الثلاثاء 28 يوليو الحالي في بعض البنوك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجّل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

سجّل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس نحو 4.15 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجّل سعر الريال السعودي في بنك مصر نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري نحو 4.14 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

سجّل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع.

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