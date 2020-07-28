يفتتحها السيسي اليوم.. 15 معلومة عن المدينة الصناعية بالروبيكي

يفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، مشروع المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي.

وترصد السطور التالية، أبرز إمكانيات المدينة التي جرى تنفيذها عبر الشركة الوطنية المصرية للتطوير والتنمية الصناعية، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، وخبراء محليين ودوليين، كما يلي:

1- بدأ العمل في تنفيذ المشروع منذ نحو 30 شهرا في المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي.

2- دراسات جدوى واسعة أجريت بالشراكة بين القوات المسلحة والوزارات والجهات المعنية وخبراء محليين ودوليين لتنفيذ المشروع.

3- انتهت الدراسات لتنفيذ 6 مصانع عملاقة في المنطقة.

4- تضم المنطقة مصانع لـ"الغزل الرفيع، السميك، تحضيرات النسيج، النسيج المستطيل، النسيج الدائري، ومصبغة عالمية".

5- يعمل المشروع على تحقيق قيمة مضافة عبر تصنيع القطن بدلا من تصديره خام، ثم إعادة استيراده مصنع.

6- تتراوح "القيمة المضافة" المحققة من المشروع بين 50 إلى 471% حسب التصنيع الموجه له.

7- ينفذ المشروع ضمن خطة الدولة لإحياء صناعات الغزل والنسيج بما يحقق أقصى استفادة ممكنة من التصنيع، وجذب شركات عالمية.

8- تبلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية 4.5 طن للغزل الرفيع، و9 أطنان للغزل السميك، و10 أطنان للنسيج الدائري.

9- تضم طاقات المشروع مصنع تحضيرات نسيج بطاقة 60 ألف متر طولي في اليوم، والنسيج المستطيل بطاقة 30 ألف متر طولي في اليوم.

10- يحتوي المشروع على مصبغة عالمية بطاقة مخططة 100 ألف متر، وكذلك إمكانيات طباعة على 30 ألف طن في اليوم.

11- تبلغ المساحة المخصصة للمنطقة الصناعية 429 فدانا، مخصصة للشركة الوطنية كمنطقة استثمارية خاصة.

12- جرى استغلال 50% من مساحة المنطقة، ومن المُقرر تنفيذ استثمارات أخرى فيها قريبا.

13- يوفر المشروع في مراحله الأولى 1350 فرصة عمل كعمالة مباشرة.

14- نحو 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة توفرها المنطقة في مراحلها الأولى.

15- 7% هي نسبة الإداريين في المنطقة الصناعية بمدينة الروبيكي.