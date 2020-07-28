رئيس الهيئة الهندسية: مشروع الروبيكي بُني على 430 فدانا عبر 3 مراحل

قال اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إنَّ المساحة التي أُقيم عليها مشروع المدينة الصناعية بمنطقة الروبيكي تبلغ 430 فدانًا وتقع على مقربة من مدينة بدر، وكذلك المنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، كما أنَّ هناك طرق مجهزة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر للتصدّير.

إيهاب الفار: هناك طرق مجهزة للوصول إلى موانئ البحر الأحمر للتصدّير

وأضاف "الفار"، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المدينة الصناعية في الروبيكي، أن الطرق تؤدي أيضًا إلى موانئ البحر المتوسط ومتمثلة في بورسعيد ودمياط، بالإضافة إلى الطريق الدائري الإقليمي الذي يربط المدينة بجميع محافظات الجمهورية، والذي يساعد على جلب المنتج من زراعات القطن.

وأشار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إلى أنَّه تمّ إنشاء المشروع عبر 3 مراحل إنشائية، المرحلة الأولى كانت مدتها 5 أشهر، وتمّ تنفيذ فيها البنية الأساسية، بينما المرحلة الثانية كانت مدتها 11 شهرًا وتمّ بناء فيها 7 مصانع، إضافة إلى العديد من المخازن الخاصة بهذه المصانع وكذلك المنطقة الإدارية، متابعًا: "المرحلة الثالثة أنشأنا فيها 3 مصانع جديدة".

ويفتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بحضور عدد من رجال الدولة، المدينة الصناعية بالروبيكي، المتخصصة في دباغة الجلود، لتستعيد مصر دورها الرائد في هذه الصناعة، والتي اشتهرت بها مصر منذ ما يزيد على 1000 سنة.

وتعد الروبيكي أول مجمع صناعي متكامل ومتخصص في الصناعات الجلدية باستثمارات محلية وأجنبية، وتبلغ مساحة المدينة الإجمالية 1629 فدانًا، بإجمالي عدد مصانع منتجة 195، ويحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا.

وشهدت الفترة الماضية عددًا كبيرًا من افتتاح المشروعات الكبرى والتي تأتي ضمن استراتيجية واعدة تعمل على التنوع في تنفيذ تلك المشروعات بين الصناعة والزراعة والتجارة والخدمات اللوجستية، وتعكس درجات عالية من التناغم المستهدف للتنمية الاقتصادية ورؤية "مصر 2030".