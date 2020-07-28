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"ميتسوبيشى" تنسحب من أوروبا

قررت وقف تقديم موديلات جديدة

كتب:

أمير مسعد
03:07 م | الثلاثاء 28 يوليو 2020
علامة ميتسوبيشى التجارية

علامة ميتسوبيشى التجارية

منذ أكثر من ثلاث سنوات تعانى شركة "ميتسوبيشى" من خسائر بالإضافة الى انخفاض الطلب على بعض سيارات ميتسوبيشى بالأخص فى دول أوروبا ليزداد الأمر سوءا بعد ظهور فيروس "كورونا".

فى تقرير سابق عرضنا خطة "ميتسوبيشى" لتمهيد وقف انتاج "باجيرو" نهائيا بداية من عام 2021، والآن تعرض "ميتسوبيشى" رسميا توقفها عن تقديم موديلات جديدة فى السوق الأوروبى على مدى السنوات الثلاث القادمة، حيث تسعى الشركة الى خفض التكاليف و الاتجاه نحو النمو المستدام كجزء من عملية إعادة التنظيم.

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