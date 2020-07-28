إجلاء أكثر من 900 شخص إثر نشوب حريق في سجن للنساء بروسيا

أعلنت هيئة الطواريء في العاصمة الروسية موسكو، إجلاء أكثر من 900 شخص جراء نشوب حريق في مبنى سكني من 3 طوابق في مركز للحبس الاحتياطي التابع لسجن للنساء رقم 6 في بالمدينة.

وقال ممثل هيئة الطواريء لوكالة أنباء "سبوتنيك"، اليوم، "لقد تم إجلاء أكثر من 900 شخص إلى المبنى السكني المجاور"، مؤكدا عدم وقوع ضحايا نتيجة الحريق.

وأضاف "أنّ 148 شخصا و47 وحدة من المعدات شاركوا في إخماد الحريق"، مشيرا إلى أنّ الحريق لم يسفر عن وقوع خسائر بشرية.