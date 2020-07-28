أسوان: اعتماد نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.6%

اعتمد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم، نتيجة الدور الثاني للشهادة الإعدادية العامة واللغات للعام الدراسي 2019/2020.

جاء ذلك بحضور عبد الكريم لطفي وكيل مديرية التربية والتعليم، حيث بلغت نسبة النجاح النهائية للدورين الأول والثاني 99.6 %، وبلغ إجمالي عدد الناجحين في الدور الأول 23 ألفا و889 طالبا وطالبة، وفي الدور الثاني 34 طالبا وطالبة.

ووجه اللواء أشرف عطية مسؤولي وزارة التربية والتعليم بتحليل النتائج لمختلف المواد الدراسية على مستوى الإدارات التعليمية في المراكز والمدن، للتغلب على السلبيات وتعظيم الإيجابيات.

كما تابع محافظ أسوان انتظام أعمال لجان الامتحانات للدبلومات الفنية، والتي بدأت في 25 يوليو الجاري وتستمر حتى 13 أغسطس المقبل موزعة على 76 لجنة بمختلف مدن ومراكز المحافظة، وبإجمالي 16 ألفا و408 طلاب.

كما وجه بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية من التعقيم والتطهير والرش لمجابهة جائحة كورونا، والتأكد من توفير المبردات وأجهزة التهوية للتغلب على ارتفاع درجات الحرارة.