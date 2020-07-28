ترشيح دكتوراه لباحث بجامعة المستقبل كأفضل رسالة بالهندسة الانشائية

ضمن الإنجازات العلمية التي تحرص عليها وتحققها جامعة المستقبل، نال الباحث حسام الحجازي بالجامعة درجة الدكتوراه في تخصص دقيق بمجال الهندسة الإنشائية، وذلك تتويجا لجهود الجامعة وتحقيقا لسياستها العامة لدعم وتطوير منظومة التعليم الجامعي، والسعي لمواكبة خطة الدولة ورؤيتها العامة لتطوير التعليم ضمن خطة 2030.

جامعة عين شمس ترشح حسام الحجازي لنيل الجائزة لإسهاماته في المجال الإنشائي

وفى إطار الشراكة والتعاون بين جامعة المستقبل وجامعة سينسناتي الأمريكية اتاحت الجامعة للباحث حسام الحجازي، المدرس المساعد بقسم الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد بكلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل الفرصة لاستكمال الدراسات الخاصة برسالة الدكتوراه التي حصل عليها من خلال السفر الى الولايات المتحدة الامريكية، والالتحاق بنظيرتها الامريكية، في ظل التعاون العلمي بين الجامعتين القائم على تبادل الخبرات والبعثات العلمية.

ولم تكن رسالة الدكتوراه هي الإنجاز العلمي للجامعة والباحث حسام الحجازي فقط، ولكن تم ترشيح ما تم طرحه في رسالة الدكتوراه لتكون أفضل رسالة دكتوراه بقسم الهندسة الانشائية بجامعة عين شمس، وذلك ضمن بروتوكول التعاون المشترك بين جامعة المستقبل الرائدة وجامعة عين شمس العريقة.

الحجازي: جامعة المستقبل وفرت لي كل الدعم المادي والمعنوي لإتمام الرسالة

وقال الباحث حسام الحجازي أنه في التحق لإتمام رسالة الدكتوراه بكلية الهندسة – جامعة عين شمس عام 2016، ضمن التعاون بينها وبين جامعة المستقبل، التي وفرت له الدعم المادي والمعنوي، لتحقيق اعلى النتائج بالدراسة، مما يؤكد ان الرسالة هي نتاج جهد وعمل وتعاون سواء بين جامعة المستقبل وجامعة عين شمس او بينها وبين جامعة سينسناتي الأمريكية، مؤكدا ان ذلك دفع الأساتذة من المحكمين لترشيح الرسالة لتكون الأفضل بقسم الهندسة الإنشائية بجامعة عين شمس.تخرج الحجازي من قسم الهندسة الإنشائية وإدارة التشييد بجامعة المستقبل بتقدير عام جيد جدًا عام 2011، وكان ضمن الدفعة الأولى التي تتخرج من كلية الهندسة والتكنولوجيا بجامعة المستقبل، وفي عام 2012.. بدأ في اعداد رسالة الماجستير في العلوم الهندسة بكلية الهندسة – جامعة عين شمس وحصل على درجة الماجستير في عام 2015.. وشهادة تقدير وميدالية العلم في يوم العلم 2017 الذي يقام بجامعة عين شمس كتكريم لأحسن رسالة ماجستير لعام 2015 – 2016 بقسم الهندسة الإنشائية – جامعة عين شمس.

وشارك الحجازي في تشييد وإدارة التشييد للعديد من المشروعات القومية الكبرى بمصر مثل محطة الكهرباء 6 أكتوبر المرحلة الثانية والمرحلة الثالثة، مصنع البتروكيمياويات بالعين السخنة، مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر، محطة كهرباء العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعتبر من أكبر المحطات بالشرق الأوسط، وأخيرا مول سيتي سنتر الماظة، بالإضافة الى المشاركة على مدار 8 سنوات في نشر العديد من الأبحاث العلمية الدولية المتخصصة في مجال إدارة المشروعات، والتعاون مع بعض المتخصصين بمراكز البحوث بمصر للتعاون المشترك لنشر عدد من الأبحاث العلمية الدولية في السنوات القادمة.