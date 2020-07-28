إصابة ابنة الفنانة ماجدة الصباحي بكسر في معصم يدها

أصيبت الفنانة غادة نافع، ابنة الفنانة الراحلة ماجدة، بكسر في معصم يدها أثناء وجودها في الساحل الشمالي لقضاء عطلتها الصيفية.

ونشرت غادة صورة ليدها المكسورة، عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: أول يوم في الساحل.. كسر في الرست.

وكشفت غادة نافع، عقب وفاة والدتها الفنانة ماجدة الصباحي، إن الأخيرة لم تتزوج سوى من والدها الفنان إيهاب نافع، واستمرت هذه الزيجة 3 سنوات فقط.

وأضافت، خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "cbc"، أنها كانت حريصة جدا على علاقتها بوالدها ولم تحاول أن تسبب خلافا أو فرقة بينهما، "كانت تتصل بيه عشان يجيلي أو تجيبلي حاجات وتقولي بابا جابها، وطلعت بحبه بالفطرة بسببها".

وتابعت أن والدها عقب زواجه في المرة الثانية كان يحضر زوجته إلى المنزل للجلوس معي، "كانت بترحب بيها وتستقبلها وعمري ماحسيت إنها متضايقة".