محافظ مطروح يتفقد النجيلة ويكرم أبطال أول مستشفى عزل بمصر

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الثلاثاء، مدينة النجيلة في إطار الجولات الميدانية المستمرة لمتابعة تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.

وزار محافظ مطروح مركز الإرشاد الزراعي الجديد والمنشأ بتكلفة 2.5 مليون جنيه من وزارة الزراعة في إطار العمل على تكثيف جهود التنمية الزراعية والحيوانية وخدمة أهالي النجيلة.

وزار المحافظ مستشفى النجيلة - أول مستشفى عزل فى مصر - وأهدى درع المحافظة للأطباء وأطقم التمريض والفنيين وجميع العاملين بمستشفى النجيلة المركزي، موجها الشكر لجميع والعاملين بالمسشتفى من أطباء وأطقم تمريض وفنيين وعمال على جهودهم كجنود لجيش مصر الأبيض خلال الفترة الماضية، عقب اختيار المستشفى كاول مستشفى للعزل على مستوي الجمهورية.