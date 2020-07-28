أحمد دياب مرشح مستقبل وطن يجتمع بأمناء شباب محافظة الجيزة

عقد مرشح حزب مستقبل وطن فى الانتخابات الفردية لمجلس الشيوخ بمحافظة الجيزة أحمد دياب اجتماعا مع أمين شباب محافظة الجيزة وأمناء الشباب على مستوى ال ٢١ مركز بمحافظة الجيزة، وذلك ضمن خطة الدعاية والتحرك التى بدأها المرشح الشاب منذ اليوم الاول لاعلان الهيئة الوطنية للانتخابات بدء فترة الدعاية للانتخابات التى ستجرى يومى ١٠-١١ اغسطس المقبل.

٢١ مركزا يعلنون تأييدهم للمرشح الشاب ومناقشات عامة حول تطوير مراكز الشباب بالمحافظة

وشهدت الجلسة مناقشات عامة بين الحضور واحمد دياب حول الشأن الرياضى بمحافظة الجيزة، وكيفية دعم النشاط الرياضى اتساقا مع الرؤية العامة للدولة للنهوض بابمساوى الرياضى، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما بالاهتمام بالشان الرياضى، كما تم خلال اللقاء تبادل الرؤى والافكار حول تطوير مراكز الشباب على مستوى المحافظة من خلال التنسيق بين الحزب ووزارة الشباب، وهو الامر الذى أكد عليه المرشح أحمد دياب بانه سيكون ضمن خطة عمله حال فوزه بالمقعد.

وشهد الاجتماع إجماع وتأييد من أمناء المراكز للمرشح أحمد دياب، وعبروا عن ثقتهم فيه كممثل عن الدائرة، وهو الامر الذى قابله دياب بوعود وتعهد للحاضرين بالاهتمام بالمنظومة الرياضية على مستوى المحافظة وكذا الاهتمام "بالتعليم الرياضي"، والعمل على تحسين مراكز الشباب، وتحويلها لمراكز للخدمة المجتمعية، من أجل تقديم الثقافة والفنون والأنشطة المختلفة للأسرة، وتطوير البنية التحتية بها والعمل على احداث نقلة نوعية في مجال الرياضة.

يذكر أن أحمد دياب هو أبرز الوجوه الجديدة التي دفع حزب مستقبل وطن لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، وهو امين مساعد امانة شئون الرياضة والثقافة والفنون بحزب مستقبل وطن، ويخوض الانتخابات على المقعد الفردي برقم 5 رمز قناة السويس، ويمتلك "دياب" خبرة كبيرة فى مجال ريادة الأعمال تتجاوز ٢٦ عاماً، بالإضافة الى خبرته فى المجال الرياضي، ومساهمته في تأسيس شركة "زد" للاستثمار الرياضي الذي يشغل حالياً منصب العضو المنتدب لها، وساهم في إنشاء نادي "زد أف سي" لكرة القدم والذي أثرى بشدة خلال السنوات القليلة الماضية الاهتمام بقطاعات الناشئين بالرياضة المصرية.