خالد عاطف يكشف تفاصيل الجراحات المجانية ضمن مبادرة قوائم الانتظار

قال الدكتور خالد عاطف مدير الفرق الرئاسية المركزية لقوائم انتظار المرضى، إنه بناء على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن المبادرة الرئاسية الخاصة بإنهاء قوائم الانتظار والتي اختصت بـ 11 تدخلا جراحيا من التدخلات عالية التكاليف والتقنية "القلب المفتوح، القسطرة المخية"، وجميعها بالمجان سواء من منتفعي هيئة التأمين الصحي أو من يتم علاجهم على نفقة الدولة.

وأضاف "عاطف"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية الحدث اليوم، أن عدد الحالات تخطي 464 ألفا و735 حالة، ويوميا نسجل حالات جديدة، مشيراً إلى أن الوصول إلينا من خلال المستشفيات الحكومية التي بها لجان لتقييم الحالة الصحية إذا لم يكن المريض ليس لديه علاج من خلال لجان التأمين الصحي أو المتابعة والتردد على مستشفيات الهيئة العامة للتأمين الصحي.

وتابع، أن أي مريض من حقه الكشف في أقرب مستشفى حكومي له لديه اللجان الثلاثية لإصدار القرارات فيما يخص الـ 11 تخصص جراحة "الأورام، العظام منها تغيير المفاصل والرباط الصليبي، الرمد، القلب المفتوح، القسطرة القلبية وتركيب الدعامات سواء قسطرة تشخيصية أو تركيب دعامات، جراحات المخ والأعصاب وتثبيت العمود الفقري، وهناك زراعات قوية جداً مكلفة للدولة وتتحملها كاملة وهي زراعة الكبد والتي تتعدي تكلفتها 350 ألف جنيه، وزراعة القوقعة ولا يوجد طفل ينتظر أكثر من 3 شهور، زراعة الكلي، القسطرة الطرفية، وجميع هذه التدخلات مجانا وتتكفل بها الدولة كاملة وتجري في كبرى مستشفيات الدولة سواء التابعة لوزارة الصحة أو التعليم العالي".