القابضة للقطن: آن الأوان لتستعيد مصر ريادتها مرة أخرى في صناعة الغزل

قال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إن توجه الدولة الآن أصبح الاهتمام بصناعة الغزل والنسيج بعد فترة تجاهل وإهمال استمرت فترة كبيرة، لافتاً إلى أن مصر تمتاز بهذه الصناعة من القرن الماضي، وآن الآوان لأن نستعيد ريادتها مرة أخرى.

وأضاف "مصطفى"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، أن القيادة السياسية ترعي خطة تطوير الغزل والنسيج التي تتكلف كثيرا، لتحقيق خلال العامين القادمين نتائج هائلة ونموذجا يحتذى به في الصناعة، مؤكدا أن المصنع مجهز بأحدث ماكينات كلها مستوردة من أهم الموردين من أوروبا.

وتابع، أننا نستهلك كميات كبيرة تستورد من الخارج من "المازو، الأقمشة، الملابس الجاهزة"، وهناك عجز في الميزان التجاري نصدر أقل مما نستورد والهدف الذي نسعى إليه هو تقليل الاستيراد بشكل كبير، ونكفي احتياجات السوق المحلي، خاصة بعدما أصبح التعداد السكاني 100 مليون مواطن، وهناك توسعات وكل عام يكون هناك احتياجات أكثر.

وأكد، "مصطفى"، أننا في سبيلنا لاكتفاء السوق المحلي ونصدر ونصل إلى الأرقام التي قالها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابه أمس، وأنه يهدف إلى 100 مليار جنيه من الصادرات، مشيراً إلى أننا لن نعمل على صرح واحد فقط ولكن نعمل على تحديث الآلات والمباني وتدريب الموارد البشرية والعمالة بشكل احترافي وإنشاء مراكز تدريب على أعلى مستوى لتدريب العمالة.