الغربية تخصص 9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة

قال نائب محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا، أنه تم تخصيص 9 ملايين جنيه لتطوير ميدان المحطة والمسند تنفيذه للهيئة القومية للإنتاج الحربي، لافتا إلى انتهاء أعمال التطوير خلال ثلاثة أشهر .

جاء ذلك خلال جولة النائب الميدانية أمس، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بمتابعة الأعمال الجارية بميدان المحطة، وكذلك حل بعض المشاكل المرورية.

وخلال الجولة، تم مناقشة كيفية إزالة سور مكتب البريد وتطوير الجزء الداخلى الخاص بموقف السيارات داخل محطة القطار والسور الخارجى والأرصفة، وذلك ضمن خطة تطوير الميدان حفاظا على المظهر الجمالي.