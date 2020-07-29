أماني أبو زيد المصرية الوحيدة ضمن قائمة أكثر 100 أفريقي تأثيرا بالقارة

اختارت شركة Reputation Polls Internatiinal الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة البنية التحتية والطاقة والسياحة بتلاتحاد الأفريقي، كواحدة من أكثر 100 أفريقي سمعةً وتأثيراً لعام 2020.

تضم القائمة 47 امرأة و53 رجلاً من مختلف القطاعات بما في ذلك؛ القيادة والفنون والتعليم والأعمال.

وتشمل معايير الاختيار: النزاهة والرؤية والتأثير، أن يكونوا مشهورين بتأثيرهم الاجتماعي إضافة إلى ريادة الأعمال، التي تسهم في تطوير و تنمية الدول والمجتع والأعمال في أفريقيا وتؤثر على الحياة بشكل إيجابي.

ويأتي اختيار دكتورة أماني أبو زيد هذا العام لتكون السيدة الوحيدة من شمال أفريقيا ومن مصر التي تضمنتها القائمة الموموقة لعام 2020.

وسبق اختيار الدكتورة أماني أبوزيد مرتين كواحدة من أكثر 50 سيدة تأثيرا في قارة أفريقيا وذلك في عامي 2012، 2019 في قائمة التي تضم نساء متميزات يعتبر عملهنّ مصدر إلهام للجيل القادم من النساء في أفريقيا.

وحصلت "أماني"، على بكالوريوس هندسة الاتصالات الكهربائية من جامعة القاهرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من الجامعة الدولية الفرنسية للتنمية الإفريقية، وأيضًا درجة الماجستير في الإدارة العامة من جامعة هارفارد، ودرجة الدكتوراه في التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة والدبلوم العالي للدراسات الفرنسية الفنون والآداب المعاصرة من جامعة السوربون فرنسا.

كما أنها مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الإفريقي المنتخبة منذ 2017، وهي مسؤولة عن القطاعات التي تشمل الطاقة والنقل والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

قبل انتخابها للاتحاد الأفريقي، عملت الدكتورة أماني أبو زيد لأكثر من 30 عامًا تقلدت فيها المناصب القيادية في المنظمات الدولية، مثل البنك الإفريقي للتنمية (AfDB) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ركزت فيها على برامج البنية التحتية والطاقة.

كما تولت إدارة وتنفيذ عمليات أكبر حافظة استثمارية للبنك الأفريقي للتنمية والتي شملت مشروعات كبرى ومبتكرة مثل أكبر محطة لتوليد كهرباء من الطاقة الشمسية المركزية في العالم "نور" وفي 2018، شاركت في إطلاق "سوق النقل الجوي الافريقي الموحد" والذي يعد مشروعًا رائدًا للإندماج الإفريقي ضمن أجندة2063 للاتحاد الفريقي وكذلك إطلاق الاستراتيجية الأفريقية للتحول الرقمي وغيرها من المبادرات الإقليمية والشيكة الأفريقية للمرأة في البنية التحتية والعديد من المبادرات القارية.

وتلقت "أماني"، العديد من الجوائز والتقديرات الدولية بما في ذلك"الوسام العلوي" من ملك المغرب، و"شخصية المستقبل من الحكومة الفرنسية، وتم اختيارها أيضًا مفوضًا للجنة العالمية للمعلوماتية والتنمية المستدامة، وأيضًا مفوضًا في اللجنة العالمية لكفاءة الطاقة، فضلًا عن عضوية المجلس الدولي لإدارة مستقبل الطاقة التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي ومفوضا في اللجنة العالمية للعولمة الرقمية وغيرها من المناصب العالمية المرموقة.

كما حصلت على "جائزة الخريج الأكثر تميزاً" من جامعة مانشستر بالمملكة المتحدة، وهي الرئيس المشارك للجنة التوجيهية لمبادرة Smart Africa وكذلك لمجموعات العمل لاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي رفيعة المستوى المعنية بالاقتصاد الرقمي بأفريقيا والطاقة والنقل.

كما انضمت دكتورة أماني أبوزيد كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي إلى مجلس إدارة البنك التجاري الدولي في ديسمبر 2017 وتم إختيارها رئيسًا للجنة التنمية المستدامة وعضوًا بلجان المخاطر والحوكمة والترشيحات والمرتبات وتقدير المزايا.

استطلاع السمعة لشركة Reputation Polls International معروف عالميًا بتصنيفه السنوي لأكثر 100 شخصية مرموقة على وجه الأرض وأكثر الرؤساء التنفيذيين سمعة في مختلف البلدان

وفي أثناء الاعلان عن استطلاع هذا العام 2020، أشار أعضاء لجنة الاختيار والمراجعة والتدقيق: السيدة بلدينا آيوما رئيسة الجمعية الأفريقية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ورئيس SCIP-International، LLC، إلى استمرار تركيز الشركة العالمية والتزامها بتكريم الأفراد والمنظمات والعلامات التجارية التي تؤثر باستمرار على الحياة بشكل إيجابي في جميع أنحاء العالم وأفريقيا.