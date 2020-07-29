غرق طفلة في ترعة بشبين القناطر ووالدتها تتهم بائعة بقتلها

لقيت طفلة عمرها 5 سنوات مصرعها غرقا في ترعة بشبين القناطر في محافظة القليوبية، فيما اتهمت والدتها بائعة ذرة بالمنطقة بقتلها.

وجرى نقل الجثة إلى المستشفى وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق فأمرت بانتداب الطب الشرعس لتشريح الجثة ومعرفة سبب الوفاة.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر، بلاغا بغرق طفلة في ترعة بشبين القناطر. انتقلت على الفور قوة أمنية إلى المنطقة وباستدعاء قوات الإنقاذ، تبين غرق طفلة تدعى "ر م ص"، 5 سنوات، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى مستشفى شبين القناطر.

وبسؤال والدتها اتهمت "بائعة ذرة" بالمنطقة بإلقائها في الترعة بسبب خلافات بينهما. وجرى التحفظ على الجثة وتحرر محضر بالواقعة.

وجرى انتداب أحد الأطباء الشرعين لتشريح الجثة، لمعرفة سبب الوفاة واستدعاء المتهمة لسؤالها في الواقعة.