دار غراب تصدر رواية "سلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي
كتب:
إلهام زيدان
11:01 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
صدر حديثًا عن دار غُراب للنشر والتوزيع رواية "سُلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي.
ومن أجواء الرواية جاءت كلمة الناشر على الغلاف: "والفائدة الأعم من قراءة أي إنتاج أدبي أن نستجلي المخبوء وأن تزيد المعرفة وتتشرب الشرايين المتعة حتى الارتواء. وها هي دار غراب تبحث وتنقب بين جنبات الشرق والغرب حتى تأتي إلينا بتلك الدرة النفيسة من بلاد المغرب العربي".
"سلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي وهي وجبة رائعة ورحلة ممتعة مع فن الرواية وعمق اللغة وبراعة الوصف والصورة لأديب يوضع في الصفوف الأولى بين أدباء العالم العربي.