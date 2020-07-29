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دار غراب تصدر رواية "سلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي

كتب:

إلهام زيدان
11:01 ص | الأربعاء 29 يوليو 2020
غلاف الكتاب

غلاف الكتاب

صدر حديثًا عن دار غُراب للنشر والتوزيع رواية "سُلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي.

ومن أجواء الرواية جاءت كلمة الناشر على الغلاف: "والفائدة الأعم من قراءة أي إنتاج أدبي أن نستجلي المخبوء وأن تزيد المعرفة وتتشرب الشرايين المتعة حتى الارتواء. وها هي دار غراب تبحث وتنقب بين جنبات الشرق والغرب حتى تأتي إلينا بتلك الدرة النفيسة من بلاد المغرب العربي".

"سلطة الهشاشة" للكاتب المغربي عيسى حموتي وهي وجبة رائعة ورحلة ممتعة مع فن الرواية وعمق اللغة وبراعة الوصف والصورة لأديب يوضع في الصفوف الأولى بين أدباء العالم العربي.

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