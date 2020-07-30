12 عملا فنيا تجسد "اضطرابات" العالم للنحات العراقي على نوري في قصر طاز

12 عملا فنيا من خامة الجرانيت، أنتجها النحّات العراقي على نورى، يضمها معرضه النحتي "اضطرابات" والمستلهمة من وحي الظروف المضطربة في البلاد العربية والعالم، والذي يستضيفه قصر الأمير طاز بالخليفة في القاهرة، والمقرر استمراره إلى آخر أغسطس المقبل.

وقال "نوري" لـ "الوطن"، إن المعرض مستوحى من واقع حالة مربكة من الحروب والصراعات والقلاقل، يعاني منها الوطن العربي، تتضح بشكل جلي فى العراق وسوريا واليمن وليبيا منذ سنوات، تؤدي إلى اضطرابات سياسية واقتصادية، وهو ما أثر على الحالة النفسية والفكرية لسكان هذه البلاد.

ويضيف الفنان العراقي: "من المستحيل ألا يتأثر الفنان بكل هذه الأحداث فأنا جزء من المعيشة، والفنان هو العقل الباطن للمجتمعات"، لافتا: "بلدى العراق كمثال من أغنى البلدان، وصاحب حضارة عريقة، وجميعنا نعرف ما جرى وما يجرى حاليا، على أرضه وأنا من خلال أعمالي المعبرة أخاطب العالم كله، للالتفات إلى ما يمر به هذا البلد، وأدعو إلى التشبث بمبادئ الوطن".

وتأتي أعمال المعرض معبرة عن حالة الفنان وتأثره الشديد بالفكرة ومعايشته لها، حيث يوظف الجسد البشري، وفيقدم المنحوتات مشدودة فى استقامة، مثل الوتر، كما تظهر في الأعمال حالة توتر عضلات الجسد حينا، وفى ارتخاء الكتفين المهمومين حينا آخر، كما يظهر الجسد مقلوب الرأس فى الأسفل والقدمين فى الأعلى، جسد مصروع وعضلات متورمة "تعبيرا عن حالة الألم الفكرى والنفسي الذي أعيشه أنا وغيري"

ثمانية أشهر من العمل المتواصل لتجهيز الأعمال، والتى اختار لها خامة الجرانيت، مشيرا إلى: "أفضل خامة الجرانيت المصري الذى يعد من أفضل أنواع الجرانيت فى العالم، فهو يتميز بالصلابة والصلادة" لافتا: "أنا أقيم في مصر وأعمل بها منذ 2003، وقصدت اختيار قاعة العرض بقصر الأمير طاز الأثري، من بين القاعات التى تجولت بها، لتوحى بأن المعرض عبارة عن كمعبد قديم فيظهر الارتباط بين التاريخ بالوقت الحالي".