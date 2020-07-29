إسرائيل تقرر تعزيز الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة

قرر جيش الاحتلال اليوم، تعزيز قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال، "أنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

كان جيش الاحتلال نشر قبل يومين القبة الحديدية على الحدود الشمالية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف إسرائيلية.

وأصدر وزير الجيش الإسرائبلي جانتس، تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا على الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو: "إن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على قواتها أو تهديد لأمن مواطنيها"، محملًا لبنان وسوريا المسؤولية عن "أي اعتداء قد ينطلق من أراضيهما ضد إسرائيل".