رئيس التحرير

محمود مسلم

إسرائيل تقرر تعزيز الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة

كتب:

محمد الليثي
12:20 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

قرر جيش الاحتلال اليوم، تعزيز قيادته الشمالية العسكرية على الحدود الشمالية بمنظومات نيران متطورة، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

وذكرت نائب المتحدث باسم جيش الاحتلال، "أنه بناءً على تقييم الوضع في الجيش تقرر تعزيز القيادة الشمالية العسكرية بمنظومات نيران متطورة وتجميع المعلومات وقوات خاصة".

كان جيش الاحتلال نشر قبل يومين القبة الحديدية على الحدود الشمالية وذلك خشية من رد حزب الله على مهاجمة اهداف إسرائيلية.

وأصدر وزير الجيش الإسرائبلي جانتس، تعليمات لقواته بالبقاء في حالة تأهب قصوى على طول الحدود مع لبنان وجبهة الجولان.

وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن إسرائيل لن تسمح لإيران بالتموضع عسكريا على الحدود الشمالية.

وقال نتنياهو: "إن إسرائيل لن تتهاون مع أي اعتداء على قواتها أو تهديد لأمن مواطنيها"، محملًا لبنان وسوريا المسؤولية عن "أي اعتداء قد ينطلق من أراضيهما ضد إسرائيل".

اقرأ المزيد:

البنتاجون: إرسال منظومات دفاع جوي للعراق لحماية جنودنا من هجمات إيران

عاجل.. جيش الاحتلال التركي: دمرنا 3 منظومات دفاع جوي لسوريا في إدلب

"البنتاجون" يوقع عقدا بأكثر من 13 مليار دولار لصناعة منظومات دفاع جوي

عاجل.. أمريكا تعلن إسقاط طائرة لها في ليبيا عبر أنظمة دفاع جوي روسية