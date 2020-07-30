أسعار الخضروات اليوم الخميس 30-7-2020 في مصر

تقدم "الوطن" متوسط أسعار الخضروات بالسوق المصرية، اليوم الخميس 30 يوليو، والتي تنوعت بين الخيار والطماطم والليمون، كالتالي:

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيهًا.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس بين 3.5 إلى 5 جنيهات.

الفاصوليا

تراوح سعر الكيلو جرام من الفاصوليا 17 إلى 22 جنيهًا.

بطاطاس

جل سعر الكيلو جرام من البطاطا 3 جنيهات.

بنجر

وصل سعر كيلو جرام من البنجر 4 جنيهات.

الثوم

ووصل سعر كيلو جرام من الثوم إلى 27 جنيهًا.

خس أحمر

وسجل متوسط سعر حبة الخس الأحمر جنيهان.

قلقاس

وسجل كيلو جرام من القلقاس نحو 9 جنيهات.

البامية

وبلغ متوسط كيلو جرام من البامية 17 جنيهًا.

البصل

بلغ سعر البصل 4 جنيهات للكيلوجرام.

كرنب

وصل متوسط سعر حبة الكرنب 2.5 جنيه.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام الملوخية إلى 4 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 4 جنيهات.

الليمون البلدي

وصل سعر كيلوجرام الليمون البلدي إلى 13 جنيهًا.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 4 جنيهات.

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي البلدي إلى 3 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ8 جنيهات.