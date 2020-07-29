إزالة مخيم يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في شمالي شرق باريس

أزالت الشرطة الفرنسية، اليوم، مخيما يؤوي 1500 مهاجر غير شرعي في "أوبيرفيلييه" في شمالي شرق باريس، وسط ضغط متزايد على الحكومة لكي تتخذ موقفا صارما بخصوص الهجرة غير الشرعية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.

وقالت الشرطة على موقعها، إن أفرادها بدأوا إخلاء الموقع الذي أشارت قناة "بي. إف. إم" التلفزيونية، إلى أنه كان يؤوي 1500 مهاجر على الأقل.

وانتقل لاجئون كثيرون إلى باريس منذ إغلاق مخيم ضخم للمهاجرين في كاليه عام 2016.

وفككت السلطات الفرنسية، مرارا مخيمات غير شرعية لتعود للظهور مرة أخرى في مكان آخر في غضون شهور، وأزالت الشرطة مخيما مؤقتا ظهر مجددا في كاليه هذا الشهر.

وفر كثير من المهاجرين إلى فرنسا من شمالي أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا هربا من دول تعاني من الحروب والفقر.