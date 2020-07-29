ميس حمدان تعود للغناء الخليجي بـ"صح صح يا غبى"

انتهت الفنانة ميس حمدان، من تسجيل أغنية جديدة تحمل اسم "صح صح يا غبى" باللهجة الخليجية.

الأغنية من كلمات أسامة السليمي، وألحان محمد البدر، ومن المقرر طرحها بعد عيد الأضحى.

كانت ميس حمدان قد تعرضت لانتقادات بسبب إعلان تجاري خلال شهر رمضان، وقالت إنها تحترم قرار إيقاف إعلان الملابس الداخلية "قطونيل" الذي قامت ببطولته، وعرض على الشاشات خلال رمضان الكريم.

وأضافت الفنانة في تصريحات لـ"الوطن": "أحترم قرار الشركة بإيقاف الإعلان والهدف من تقديم الإعلان أن يكون جديدا وكوميديا لرسم البهجة والابتسامة، وللعلم أنا طلبت من الشركة المنتجة إيقاف الإعلان، رغم أنني لم أمسك أو أظهر ببوكسر في الإعلان".

وتابعت: "حذفت الإعلان من كل حساباتي للحفاظ على اسمي وشكلي أمام الجمهور المصري والعربي، ولا أحب أن أصل للجمهور المصري بشكل خاطئ".