وزير الخارجية المغربي: أمن السعودية وسلامة أراضيها خط أحمر

قال وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، اليوم، إن بلاده تدعم وتأييد كل القرارات والمواقف التي تتخذها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها وسيادتها وطمأنينة مواطنيها"، مضيفا إن "أمن السعودية وسلامة أراضيها خط أحمر".

وأوضح بوريطة، في مؤتمر صحفي مشترك عقب اجتماعه مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن المباحثات تناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، سواء في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا، مشيرا إلى أن المغرب لديه "تطابق تام وتقاسم للرؤى نفسها مع المملكة العربية السعودية حول كل القضايا ومسبباتها وحلولها".

"بوريطة": الرباط والرياض تجمعهما أكثر من 80 اتفاقية

وأضاف الوزير المغربي، أن هذا التطابق يأتي في إطار التنسيق والتوجيهات الدائمة من قيادة البلدين، واصفا العلاقات مع السعودية بـ"الممتازة والاستثنائية" في كل الميادين، مشيرا إلى أن الرباط والرياض تجمعهما أكثر من 80 اتفاقية وأكثر من 12 آلية قطاعية متعددة في أفق عقد اللجنة المشتركة بين البلدين لتعزيز هذه العلاقات الثنائية.

وأكد بوريطة، أن "المغرب يريد دائما الإصغاء إلى المواقف والتحاليل والتقييمات التي تقوم بها السعودية؛ لأنها نابعة من حرص الرياض على استقرار وأمن الدول العربية، سواء في الخليج أو في الشرق أو في الشمال".

من جانبه، اعتبر الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، أن اجتماعه مع نظيره المغربي كان فرصة للتباحث بشأن سبل تطوير العلاقات التاريخية بين المملكتين الشقيقتين، مشيرا إلى أن زيارته إلى المغرب تعكس التأكيد المشترك على الحرص على تطوير العلاقات الاستثنائية لما يخدم مصلحة البلدين في ظل توجيهات قيادتي المملكتين.

وأكد الوزير السعودي، أن الاجتماع مع بوريطة "عكس التوافق والانسجام في الرؤى بين البلدين، خصوصا في ظل التحديات المحدقة بالعالم العربي؛ وعلى رأسها آفة التدخلات الأجنبية والإرهاب وزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، لافتا إلى أن المغرب والسعودية يعملان على إرساء دعائم السلم بالمنطقة.