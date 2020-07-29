انتحار سائق في شبرا لعدم حصوله على فرصة عمل مناسبة

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع سائق بطلق ناري داخل منزله، حيث تبين أنه أطلق الرصاص على نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم حصوله على فرصة عمل.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بانتحار شخص داخل مسكنه بمنشية الحرية بدائرة القسم.

بانتقال قوات الأمن لمقر الحادث، تبين وجود جثة المدعو "م.ص.ع، 34 عامًا"، سائق، بغرفة النوم وبجواره فرد روسي بداخله فارغ طلقة، وجرى التحفظ عليه، وتبين وجود إصابة عبارة عن فتحة دخول وخروج لطلق نارى بالبطن من الجانبين.

بسؤال والدة المتوفى قررت أنها حال تواجدها بالمنزل سمعت صوت عيار ناري من داخل غرفه نجلها وفوجئت لانتحاره على النحو المبين، وعللت ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل مناسبة.