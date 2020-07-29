رئيس التحرير

محمود مسلم

انتحار سائق في شبرا لعدم حصوله على فرصة عمل مناسبة

كتب:

حسن صالح
07:37 م | الأربعاء 29 يوليو 2020
خرطوش

خرطوش

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض مصرع سائق بطلق ناري داخل منزله، حيث تبين أنه أطلق الرصاص على نفسه لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم حصوله على فرصة عمل.

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد إسماعيل عبدالله مأمور قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بانتحار شخص داخل مسكنه بمنشية الحرية بدائرة القسم.

بانتقال قوات الأمن لمقر الحادث، تبين وجود جثة المدعو "م.ص.ع، 34 عامًا"، سائق، بغرفة النوم وبجواره فرد روسي بداخله فارغ طلقة، وجرى التحفظ عليه، وتبين وجود إصابة عبارة عن فتحة دخول وخروج لطلق نارى بالبطن من الجانبين.

بسؤال والدة المتوفى قررت أنها حال تواجدها بالمنزل سمعت صوت عيار ناري من داخل غرفه نجلها وفوجئت لانتحاره على النحو المبين، وعللت ذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، لعدم تمكنه من إيجاد فرصة عمل مناسبة.

اقرأ المزيد:

"أمن القليوبية" يكثف جهوده لكشف ملابسات انتحار بقال في رشاح العرب

«الداخلية» تكشف تفاصيل انتحار موظف بالمعاش في القليوبية

مصدر أمني ينفي انتحار أب قبل التخلص من طفليه في القليوبية

غضب وبكاء ومحاولة انتحار.. طلاب الثانوية في القليوبية: الامتحان صعب

انتحار شاب مريض نفسيا بمدينة العبور في القليوبية

انتحار طالبة بـ"الثانوية التجارية" في القليوبية بسبب صعوبة أسئلة الامتحانات

انتحار صاحب محل مأكولات وإنقاذ شاب حاول التخلص من حياته في القليوبية