إعدام 650 كيلو جرام لحوم ودجاج فاسد في حملة بالدقهلية

قادت منال الغندور، السكرتير المساعد لمحافظة الدقهلية، الأربعاء، حملة على محلات بيع السلع الغذائية بنطاق مركز ومدينة نبروه، أسفرت عن التحفظ على وإعدام 650 كيلو جرام لحوم ودجاج فاسد.

وشارك في الحملة مسئولي الطب البيطري والتموين والصحة وإدارة التفتيش والمتابعة بالمحافظة.

وأسفرت الحملة عن التحفظ على 350 كيلو لحوم لذبحها خارج السلخانة، وإعدام 300 كيلو لحوم ودجاج غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتحرير 7 محاضر بقريتي تيره ودرين ومدينة نبروه.

ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بضرورة استمرار تكثيف الحملات الرقابية على منافذ ومحلات بيع اللحوم ومنتجاتها وجميع المنشآت الغذائية والتموينية والمحلات والأسواق للتأكد من صلاحية المواد المعروضة والتصدي لأي محاولات للتلاعب بصحة وسلامة المواطنين