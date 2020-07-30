بالأماكن.. قدم شكوتك لسيارات "رقابة حماية المستهلك" ضد أي مخالفة

أعلن جهاز حماية المستهلك خريطة خدمة سيارات حماية المستهلك "الضبطية القضائية" خلال إجازة عيد الأضحي، وهي عبارة عن مجموعة سيارات مجهزة يستخدمها العاملون بالجهاز ممن لديهم صفة الضبطية القضائية للمرور على الأسواق بشكل مستمر، وتعمل السيارات وفق منظومة عمل متكاملة تبدأ من تقديم المواطن شكوى لجهاز حماية المستهلك.

ومن خلال الخط الساخن للجهاز 19588 أو رقم واتس آب المواطن رقيب 01281661880 ليتواصل الجهاز مع الموظفين الذين يستقلون السيارات حتى تتجه أقرب سيارة في المنطقة التي توجد فيها الجهة المشكو في حقها، للعمل على حل الشكوى وإعادة حقوق المواطن بعد التأكد من شكواه، وذلك في الحالات الملحة، بينما يتم استقبال الشكاوى الأخرى والتواصل مع الجهات المعنية لحلها سواء خلال مبادرة اليوم المفتوح أو مبادرات إطلاق قوافل المحافظات.