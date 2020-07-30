تعقيم مستمر وقائد صحي ومخيم خاص.. هكذا تحمي السعودية الحجاج بعرفات

يؤدي حجاج بيت الله الحرام، اليوم الخميس، ركن الحج الأعظم، وهو الوقوف على جبل عرفات، حيث يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا في مسجد نمرة، ويمكثون في عرفة حتى غروب الشمس، ثم يتوجهون إلى مزدلفة، على بعد حوالي 9 كيلومترات غرب جبل عرفات، ليبيتون ليلتهم بها.

يعتبر حج عام 2020، استثنائيا، حيث يؤديه عدد محدود من الحجاج في ظل انتشار جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، لذلك قررت السعودية حصر الحج هذا العام على حجاج الداخل من كافة الجنسيات من المقيمين في المملكة، لذلك فرضت الرياض إجراءات احترازية مميزة هذه المرة.

حافلات خاصة

وأظهرت صور من الأراضي المقدسة الحافلات وهي تنقل الحجاج إلى صعيد عرفات، والإجراءات الاحترازية في مسجد نمرة، مع المحافظة على التباعد والإجراءات الاحترازية من كورونا، وفرض طوق أمني لضبط المخالفين.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، أن عمليات النقل إلى المشاعر المقدسة تتم باستخدام حافلات بتنظيم خاص يحقق جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية الصحية، للوقاية من فيروس كورونا، موضحا أنه لا توجد إصابات بفيروس كورونا بين الحجاج حتى الآن.

مستشفى متنقل وتعقيم مستمر

كما خصصت السعودية في مشعر عرفات مستشفى متنقل وكذلك العيادات المتنقلة في مشعر مزدلفة، طوال يوم عرفة لخدمة ضيوف الرحمن حتى مغادرتهم مشعري عرفات ومزدلفة.

ووفرت وزارة الصحة السعودية مخيما متكاملا في جبل عرفات لعزل حالات الاشتباه بفيروس كورونا وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة، فضلا عن تعقيم مستمر للمخيمات ومسجد نمرة.

وأكدت وزارة الصحة توفير الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في مشعر عرفات، حيث خصصت 6 مستشفيات في المشاعر المقدسة، و51 عيادة، إضافة إلى 200 سيارة إسعاف، و62 فريقا ميدانيا.

قائد صحي لكل مجموعة

كما وفرت الوزارة قائد صحة لكل مجموعة حجاج للتأكد من سلامتهم، ومتابعة تطبيق التباعد والمسافة الآمنة وتغطية الفم أهم وسائل الحماية.

وتم تجهيز مرافق صحية في عرفات تضم عيادات عامة، يعمل بها أطباء أسرة واستشاريو باطنة، وتمريض متخصص في العناية المركزة، مجهزة للتعامل مع ضربات الشمس والإجهاد الحراري، وبها أجهزة إنعاش قلبي رئوي، والعناية المركزة.

طوق أمني

كما أكد الهلوب أن الجهات الأمنية تفرض طوقا أمنيا محكما حول المشاعر المقدسة لتنفيذ التعليمات، التي تقضي بمنع الدخول اليها أو التواجد فيها بدون تصريح من الجهات المختصة وحتى نهاية موسم الحج، وضبط المخالفين وتطبيق العقوبات المقررة بحقهم.

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات أمن الحج أنه تم ضبط 936 مخالفاً لتعليمات الدخول للمشاعر المقدسة، حتى نهاية يوم الأربعاء، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.