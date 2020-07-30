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تشييع 3 من شباب المهندسين في جنازة مهيبة بالدقهلية (صور)

الضحايا لقوا حتفهم في حادث أثناء عودتهم للاحتفال بالعيد مع أسرهم

كتب:

صالح رمضان
01:52 م | الخميس 30 يوليو 2020
جنازة شباب ليسا الجمالية

جنازة شباب ليسا الجمالية

شيع أهالي قرية "ليسا" مركز الجمالية بمحافظة الدقهلية، في جنازة مهيبة مساء أمس 3 من شباب المهندسين والذين توفوا جميعا في حادث أثناء عودتهم من عملهم في مطروح لقضاء إجازة عيد الأضحى مع أسرهم.

خرج أهالي القرية ومدينة وعزب الجمالية لتشييع الجثامين الثلاثة وسط حالة من الحزن الشديد. والضحايا الثلاث هم كل من السيد زاهر فياض، ومحمد عبدالله الباسل، وحسن حسن زهيري

وتسابق الآلاف في حضور الجنازة وأدوا الصلاة على المهندسين الثلاثة وتوجهوا بهم إلى مقابر القرية، وسط حالة من البكاء الهستيرى من زملائهم وأسرهم.

وأكد أهالي القرية أن الحادث أصيب به أيضا كل من المهندس محمد فوزي نور الدين، والمهندس محمد منصور الأباصيري والمهندس أحمد فوزي نور الدين.

 

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