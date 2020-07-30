القائمة الوطنية للشيوخ: تجربتنا قابلة للتكرار في انتخابات النواب

قال الدكتور محمد شوقي عبدالعال، الممثل القانوني للقائمة الوطنية بانتخابات مجلس الشيوخ، إنّ القائمة الوطنية الموحدة تعنى وجود 11 حزبا مختلفة الأيديولوجية والأهداف داخل مجلس الشيوخ، ما يصب في النهاية نحو إثراء المجلس بالرؤى والأفكار والتنوع.

وأكد شوقي، لـ"الوطن"، أنّ تجربة القائمة الوطنية التي تمثل فيها كل القوى السياسية بمختلف التوجهات والانتماءات قابلة للتكرار في الاستحقاقات الانتخابية الأخرى، سواء في انتخابات مجلس النواب أو انتخابات المجالس المحلية، لكنها لن تكون بنفس الشكل الحالي، لأن كل انتخابات لها طبيعة خاصة.

وتابع أنّ القائمة الوطنية لانتخابات مجلس الشيوخ وقت تقديم أوراق ترشحها للهيئة الوطنية للانتخابات كانت مكتملة الأوراق والمستندات التي ألزم القانون توافرها في المرشحين، سواء في القائمة الرئيسية أو القائمة الاحتياطي، ولكن التغييرات التي تم إجراؤها سببها أنّ هناك بعض الأحزاب التي تمثل في، القائمة رأت أنّ بعض مرشحيها لديهم بعض المشكلات فطلبت استبدالهم بآخرين.