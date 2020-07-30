سوار وتباعد ومناسكنا.. تطبيقات إلكترونية للحجاج: بينها واحد لكورونا

تخصص السعودية في كل عام تطبيقات إلكترونية للتسهيل على ضيوف الرحمن، والتي كانت ذات طابع خاص هذه المرة، بسبب جائحة كورونا، والتي قررت بسببها المملكة حصر الفريضة الدينية على المقيمين بها، ضمن منظومة من الخدمات المتكاملة لتسهيل الإجراءات وتطبيق الإرشادات الوقائية لضمان سلامة الحجاج.

ويشارك نحو 10 آلاف مقيم في المناسك التي تتواصل على مدى 5 أيام مقارنة بنحو 2,5 مليون مسلم حضروا العام الماضي، حيث يعتبر أكبر تجمع بشري بالعالم.

تطبيقات خاصة لكورونا

وفرضت كورونا إجراءات خاصة بالسعودية لمنع تفشي الفيروس بين الحجاج، بينها إلزام ضيوف الرحمن الذين وقع الاختيار عليهم بارتداء الأساور الإلكترونية للحرص على تطبيقهم "للعزل المنزلي"، قبل توجههم إلى المشاعر المقدسة.

كما يتم استخدام برامج التقنية المتوفرة مثل تطبيقات "توكلنا" و"تباعد" و"تطمن"، إلى جانب توفير المعقمات في وأجهزة قياس درجة الحرارة.

الحج الذكي

العام الماضي، شهد إصدار عدد كبير من التطبيقات التكنوجية الحديثة لتسهيل مهمة أداء المناسك، بينها "الحج الذكي" وبرنامج "التفويج" المخصص لإدارة الحشود عبر نظام إلكتروني و"النظام الإلكتروني للمشاعر المقدسة"، وهو نظام رقابي لقياس جاهزية المشاعر المقدسة ومرافقها، إضافة إلى عدد من التطبيقات، التي تقدم خدمات متنوعة للحجيج.

أسس "الحج الذكي" مسار إلكتروني موحد، بدءا من إصدار تأشيرة الحج، مرورا بإنهاء إجراءات الجوازات والجمارك في مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الشروط اللازمة.

كما فعّلت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات خدمة الجيل الخامس في الحرم المكي والحرم المدني والمشاعر المقدسة.

مناسكنا

طرحت المملكة تطبيق "مناسكنا" بـ9 لغات عالمية مختلفة: العربية والإنجليزية والفرنسية والأردو والتركية والملايو والبنغالية والإسبانية والإندونيسية، يتضمن المساعدة التي يحتاجها الحجاج خلال رحلتهم لأداء مناسك الحج أو العمرة أو أثناء زيارتهم للمدينة المنورة.

ويتضمن التطبيق أيضا خرائط بالغة الدقة للأماكن المقدسة مأخوذة عن الأقمار الصناعية، ومساعدة ضيوف الرحمن على التأكد من تواجدهم في المكان المناسب خلال أداء النسك، إلى جانب خدمة الترجمة الفورية لعدة لغات، وخدمات الطوارئ بطريقة سهلة ومباشرة، وخدمات الصرافة وجدول أوقات الصلاة وبوصلة القبلة والحصول على أوقات الصلاة على أساس الموقع الحالي للمستخدم.

تطبيقات أخرى

كما توجد تطبيقات أخرى تتيح لضيوف الرحمن عددا من الخدمات والمميزات المفيدة خلال تواجدهم في مكة والمشاعر المقدسة، بينها تطبيق "المقصد"، للمساعدة في تحديد مواقعهم بدقة داخل أروقة المسجد الحرام، ومعرفة طريقهم لأي مكان يريدون الذهاب إليه، دون الحاجة للاتصال بشبكة الإنترنت.

وطرحت تطبيق "أسعفني"، الذي يستخدم للإبلاغ عن الحالات الصحية الطارئة، وتطبيق "صحة" لتقديم الاستشارات الصحية، إلى جانب تطبيق "كلنا أمن" لتسريع عمليات الإنقاذ وتقليل نسبة الخسائر للحاج حيث يمكن من خلاله إرسال بلاغ عن طريق رفع صور أو فيديو أو تسجيل صوتي.

كما طرحت وزارة الححج والعمرة السعودية مسبقا أيضا تطبيق "فزعة" لتحديد الموقع الجغرافي لمرسل البلاغ، وإمكانية تحديد موقع آخر للحادث غير الموقع الحالي لمرسل البلاغ، ثم متابعة حالة البلاغات والإجراءات التي تمت بشأنها، فضلا عن تطبيق "المطوف"، إذ يتضمن خدمات عديدة مهمة، مثل خدمة "أرشدني" و"دليل الحرم" و"المرشد الصوتي"، و"أفتوني" التي تمكن المستخدم من الحصول على إجابات من المفتين على مدار الساعة.

أما تطبيق "تروية" الذي يوفر إمكانية الإبلاغ عن أي مشكلة، وأرقام تهم الحاج، وخريطة المشاعر، ونقطة توزيع ماء زمزم.