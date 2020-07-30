"المهندسين": ضوابط جديدة لتشكيل اللجان العامة باستخدام اسلوب تقني متطور

قال المهندس محمد ناصر بدر، أمين صندوق نقابة المهندسين ومقرر اللجنة الرئيسية لاختيار أعضاء اللجان التخصصية بالنقابة، إن اللجنة استمر انعقادها يومياً حتى ساعات متأخرة من الليل منذ بداية هذا الأسبوع ومنتظر أن تنتهي من عملها وترفع نتائجها للتصديق خلال الأسبوع الثاني من أغسطس وبعد عطلة عيد الأضحى المبارك.

وأوضح في بيان للنقابة أن اللجنة تباشر عملها باستخدام أسلوب تقني متطور بالنقابة لاختيار أعضاء اللجان وقيادتها حيث قامت الأمانة الفنية للجنة بعمل كشف حصـر بالمهندسين المتقدمين لعضوية اللجان ومدون بالكشف اسم المهندس وبياناته الشخصية واللجنتين التى اختارها ومرفق بالكشف السير الذاتية لكل المتقدمين.

وأشار إلى أن إدارة نظم المعلومات والحاسب الآلي بالنقابة بذلت مجهودا كبيرا لمساعدة الأمانة الفنية لعمل مستخرجات من الكشف الإجمالي لتحديد كشف خاص لكل لجنة مدون به أسماء المتقدمين للجنة وخانة بنفس الكشف برغبة المتقدم الثانية، وخانة أخرى يمكن للجنة الرئيسية التوصية بترشيحه للجنة ثالثة مناسبة لسيرته الذاتية في حالة زيادة أعداد المتقدمين للجنة محل البحث أو عن اللجنة الخاصة برغبة المتقدم الثانية.

وتابع أنه تم تصميم برنامج ينظم عمل اللجنة الرئيسية، وذلك بأن تقوم اللجنة من خلال شاشة عرض بروجيكتور وجهاز كمبيوتر بأستعراض الكشف الخاص بكل لجنة تخصصية والمتقدمين إليها، وبالضغط على الأسماء طبقاً لمسلسل الكشف الخاص باللجنة تظهر السيرة الذاتية الخاصة بالأسم ويتم إستعراضها بواسطة أعضاء اللجنة ويتم تحديد ملائمة السيرة الذاتية لعضويته لهذه اللجنة أو مناسبتها لرغبته الثانيه أو يتم تحويله لإتجاه ثالث (لجنة ثالثة / عدم مناسبته للعمل باللجان).

أما عن الزيادة والعجز في كشوف اللجان، فأوضح أنه يتم فى النهاية المناورة بها طبقاً لما سبق إيضاحه لاستكمال اللجان التى بها عجز من التى بها فائض، والفيصل هو السيرة الذاتية بالإضافة للرغبات.