انتحار شرطي تركي بمنزله في ماردين التركية

انتحر مواطن تركي، يعمل شرطيًا في العمليات الخاصة بمدينة نصيبين، التابعة لمحافظة ماردين التركية، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضحت وكالة ميزوبوتمايا "بلاد الرافدين": أقدم مواطن تركي يعمل شرطيًا في العمليات الخاصة على الانتحار بمنزله باستخدام مسدسه الخاص.

وعلى الفور انتقلت فرق الشرطة والفرقة الطبية إلى المنطقة للتحقيق في الواقعة، وأكدت الفرقة الطبية وفاة الشخص، وتم نقل الجثمان إلى المستشفى للتشريح. وتم فحص المكان بالكامل وتفتشيه من قبل النيابة العامة.

ولم يتم الإفصاح بعد عن أسباب الانتحار ودوافعه.

وكان اتحاد نقابات العمال، كشف في وقت سابق، عن إحصاءات حد الجوع والفقر في تركيا، مقارنة بالحد الأدنى للأجور، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وأوضح الاتحاد أنه يبلغ حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص 2406 ليرة، أما حد الفقر 7838 ليرة.

ويبلغ إجمالي الحد الأدنى للأجور في تركيا اعتبارًا من مطلع العام الجاري ألفين و940 ليرة، أما صافي الحد الأدنى للأجور مخصومًا منه الضرائب فيبلغ ألفين و324 ليرة.

وأجرى اتحاد نقابات العمال في تركيا، الدراسة عن حد الفقر والجوع في المجتمع بشكل شهري، اعتمادًا على معدلات التضخم ومؤشرات الأسعار مقارنة بالقدرة الشرائية للعاملين.