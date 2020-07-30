مشروعية الدولة الوطنية موضوع مؤتمر الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان اليوم الخميس بديوان عام الوزارة لمناقشة بعض الأمور المتعلقة بالجامعة.

وعرض رئيس الجامعة تقريره السنوي على وزير الأوقاف، والذي تضمن حصول الجامعة على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، وعلى الجودة والاعتماد الدولي لمدة خمس سنوات، وخلال الاجتماع تم اعتماد موضوع مؤتمر الجامعة السنوي 2020م ليكون: "مشروعية الدولة الوطنية".

وأكد رئيس الجامعة في تقريره أن الجامعة تطورت تطورًا كبيرًا فهي تمنح درجات الليسانس والماجستير والدكتوراه في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين، وتدرس –أيضا- الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية على غرار كلية اللغات والترجمة بالأزهر الشريف، وكذلك برامج الدراسة بكلية الشريعة باللغة الإنجليزية.

كما ستبدأ من العام القادم دراسة الماجستير والدكتوراه باللغتين العربية والإنجليزية، وأكد أن الجامعة يدرس بها حاليا نحو (2300) طالب وطالبة بمراحل الدراسة المختلفة بالجامعة من دولة كازاخستان وجميع دول آسيا الوسطى وروسيا، حيث تعد الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية أحد أهم منارات الفكر الإسلامي بدولة كازاخستان ودول آسيا الوسطى.