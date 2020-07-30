بالفيديو.. اندلاع حرائق هائلة في غابات محافظة أزمير التركية

اندلع حريق هائل بمنطقة الغابات في مقاطعة بالتشوفا التابعة لمدينة أزمير، فيما لم تتوصل السلطات إلى أسباب الحريق أو حصر الخسائر والأضرار حتى الأن، وفقا لما ذكره موقع "تركيا الآن".

وقالت قناة "كي آر تي" التركية، إن حريقًا هائلًا شب الساعة الرابعة عصرًا بالتوقيت المحلي، اليوم، في منطقة الغابات بمقاطعة بالتشوفا التابعة لمدينة إزمير، موضحة أن سبب الحريق ليس معلومًا حتى الآن.

وأضافت القناة، أن السلطات أرسلت الطائرات الهليكوبتر لمحاولة إطفاء الحرائق، كما هرعت فرق الغابة وفرق الإطفاء لمحاولة السيطرة على الحرائق.

وبعد حريق بالتشوفا نشب حريق أخر في منطقة باتكيم بسبب حريق جزء من مصنع لمستلزمات البناء في حي علي آغا، وقد اتجهت فرق إطفاء الحرائق إلي مكان الحادث لإخماد النار.

İzmir'in Balçova ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. pic.twitter.com/xliIQTQsKI — Medyanın Elli Tonu (@Medyanin50Tonu) July 30, 2020

وكانت صحيفة "جمهوريت" التركية، أوضحت في تقرير، في نوفمبر الماضي: شهدت غابات تركيا منذ بداية العام الحالي 769 حريقاً، التهمت نحو 993 هكتارًا، بينما احترق 58 ألفًا و333 هكتارًا في الفترة ما بين 2009 و2018، في 23 ألفًا و878 حريقًا، معتبرة أن الوضع كارثي، بنص تعبير الصحفي.