انتصار السيسي تهنئ المصريين والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك
كتب:
شريف سليمان
08:37 م | الخميس 30 يوليو 2020
هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.
وكتبت انتصار السيسي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل عام والشعب المصري والأمة الإسلامية بخير بمناسبة عيد الأضحى المبارك، هذه المناسبة الجليلة التي تتجسد فيها أعظم معاني التضحية والفداء".
وأضافت "قرينة الرئيس": "وأدعوا الله أن يعيد علينا هذه الأيام المباركة بالخير واليمن والبركات.. كل عام وأنتم بخير".