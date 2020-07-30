رفع قدرات 42 محولا كهربائيا في كفر الشيخ لاستيعاب الأحمال

تنفذ مديرية الكهرباء في محافظة كفر الشيخ، برئاسة المهندسة غادة أبوكيلة، وكيل وزارة الكهرباء، خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية بقطاع الكهرباء وتدعيم القرى، وشملت الأعمال تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بجنوب مركز ومدينة دسوق، وتكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 6 محولات بشمال مركز ومدينة دسوق، كما تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمركز ومدينة مطوبس.

وذكرت المديرية، في بيان لها، أنه تم رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ7 محولات بمدينة بيلا، كذا رفع قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 4 محولات بمدينة بلطيم، كما تم تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 5 محولات بقرى غرب كفرالشيخ، بالإضافة إلى تكبير قدرات المحولات لاستيعاب الأحمال لـ 11 محول بقرى شرق كفرالشيخ.