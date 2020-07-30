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أحمد السيسي يشعل "كل يوم" بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"

كتب:

شريف سليمان
11:32 م | الخميس 30 يوليو 2020
أحمد السيسي

أحمد السيسي

أشعل الطفل أحمد السيسي نجم "ذا فويس كيدز"، استديو برنامج " كل يوم" الذي تقدمه الإعلامية بسمة وهبة على شاشة "ON"، بأغنية "ما بلاش اللون دا معانا"، و "كل ما أقول التوبة" للعندليب عبد الحليم حافظ.

وأكد الطفل الموهوب أحمد السيسي، إعجابه الكبير بالفنان أحمد عدوية، مشيرًا إلى أنه التقى به من قبل وأعجب كثيرًا بصوته.

واستضافت الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "ON"، ثلاثة أطفال من أصحاب المواهب الغنائية، من أبطال "ذا فويس كيدز"، وهم أشرقت أحمد، وجويرية حمدى، والمطرب الموهوب أحمد السيسي.

كما غنت الطفلة أشرقت "سيرة الحب" لكوكب الشرق أم كلثوم، مؤكدة إعجابها الكبير بأم كلثوم وتاثرها بأغانيها.

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