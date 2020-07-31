خالد عليش يعلن إجراءه عملية فِتاق: "آدي آخرتها"

أعلن الإعلامي خالد عليش عن إجرائه عملية جراحية أمس، وذلك خلال منشور كتبه عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وكتب عليش: "عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمد لله عدت على خير"، وأضاف ساخرًا: "آدي آخرتها اتفتقت".

وخالد عليش (34 عاما) ممثل ومذيع مصري ولد بالقاهرة درس هندسة اتصالات بجامعة القاهرة وتخرج فيها سنة 2010 وبدأ باستغلال موهبته في مجال التمثيل سنة 2004 ‍ثم قام بالتمثيل بساقية عبد المنعم الصاوي، وكان أول أعماله على شاشة التليفزيون سيت كوم "لمبة شو" عام 2008 بينما العمل الذي حقق له الشهرة هو كان سيت كوم "ربع مشكل" سنة 2010، ونال شهرة كبيرة بسبب تقديمه عددا من البرامج الإذاعية والتي تفاعل فيها مع المستمعين.